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سولاري يعلن قائمة ريال مدريد المستدعاه لجيرونا

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سولاري مدرب
كتبت: سارة جاب الله

أعلن الإرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عن القائمة المستدعاه التي يخوض بها لقاء جيرونا غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الممتاز" الليجا".

ويسعي الفريق الملكي لحصد الثلاث نقاط ليبقي قريباً من المتصدر .

وشهدت القائمة عودة الحارس الشاب "لوكا زيدان" ليكون الحارس الثالث للفريق، مع استبعاد "لوكا مودريتش"

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للإيقاف بسبب البطاقات المتراكمة، "إيسكو" و"ماركوس يورينتي" للإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا.

الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيليون.

الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، سيبايوس.

الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس.

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