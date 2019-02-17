شكرا لقرائتكم استبعاد ستاد السلام من استضافة أمم أفريقيا والدفاع الجوي بديلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة، إن اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، استقرت على استبعاد ملعب السلام مشيرا إلى أن قرعة البطولة ستقام 12 أبريال المقبل تحت سفح الهرم.
أضاف مجاهد في تصريحات لقناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر "من البداية قدم اتحاد الكرة 8 ملاعب لاستضافة البطولة، وتم الاستقرار على 6 ملاعب بشكل نهائي وتم استبعاد استاد السلام واستبداله بملعب الدفاع الجوي".".
وأضاف "الملاعب الستة هي القاهرة الدولي والدفاع الجوي، والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد موضحا أن تشكيل اللجان تم بمعرفة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل مدير البطولة.".
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