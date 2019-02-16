ذا صن: بن سلمان يغري ملاك يونايتد بـ3.8 مليار إسترليني لشراء النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت، اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي قدّم عرضًا مغريًا لملاك نادي مانشستر يونايتد من أجل الاستحواذ على النادي قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة العرض المقدم من بن سلمان للاستحواذ على أسهم مان يونايتد وصل قيمته إلى 3.8 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت "صن" خلال تقريرها أن رغم نفي عائلة جلايزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد حول بيع النادي إلا أن هذا العرض قد لا يرفض خاصة أن العائلة الأمريكية ستجني ربحًا يبلغ 2.2 مليار جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية إنجليزية كشفت في أكتوبر من العام الماضي عن تطلع الأمير السعودي إلى شراء النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة والسير على خطى العائلة المالكة في دولتي الإمارات وقطر حيث يستحوذ منصور بن زايد على نادي مانشستر سيتي، في المقابل يمتلك رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي نادي باريس سان جيرمان.