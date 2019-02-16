شكرا لقرائتكم كايو ينقذ الوصل من الخسارة أمام أهلي جدة في كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرم البرازيلي كايو كانيدو مهاجم الوصل الإماراتي ضيفه الأهلي السعودي من الفوز بعدما سجل هدف التعادل 2 - 2 من ركلة جزاء قبل النهاية بدقيقتين في ذهاب دور الثمانية لكأس زايد للأندية الأبطال يوم السبت.

وكان خورخي فوساتي مدرب الأهلي الجديد قريبا من فوزه الأول مع الفريق لولا ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح أصحاب الأرض. وتعاقد الأهلي مع فوساتي الأسبوع الماضي حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالة بابلو غيدي.

وكان فوساتي، القادم من أوروغواي والذي سبق له تدريب الشباب السعودي وعمل لوقت طويل في الخليج، خسر مباراته الأولى مع الفريق 2 - 1 أمام النصر بالدوري المحلي. وتقدم عبد الله جاسم للوصل بهدف بعد 40 ثانية من البداية بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأدرك الروماني نيكولاي ستانشيو التعادل بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حميد عبد الله حارس الوصل في الدقيقة 66 قبل أن يضع دجانيني تفاريس الأهلي في المقدمة من متابعة لتمريرة عرضية من سلمان المؤشر أنهاها في الشباك بالدقيقة 72، لكن هدف كايو قلب الطاولة على الأهلي الذي سيستضيف مباراة الإياب في جدة يوم 25 فبراير الحالي.

وكان نانجم الساحلي التونسي قد تأهل إلى قبل نهائي البطولة على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.