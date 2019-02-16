شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة: لن يُلغى الدورى وأثمن مبادرة البرلمان لحل خلاف الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مسابقة الدورى العام هذا الموسم لن يتم إلغاؤها بشكل نهائى، موكدًا أن مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم سوف يتم استكمالها ولا توجد أى نيه على الإطلاق لإلغائه.

وأضاف، وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، على هامش زيارته لاستاد المصرى البورسعيدى، أنه يُثمن ويرحب بالمبادرة التى أطلقها بعض أعضاء مجلس النواب، بحل الخلاف القائم بين الأندية المصرية خاصة ناديا الأهلى والزمالك، مطالبًا الجميع بتنحى أى خلافات من أجل المصلحة العليا لمصر، خاصة وأننا مقبلين على بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتفقد عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استاد النادي المصري ببورسعيد، للوقوف على الاستعدادات الجارية به، استعدادًا لاستضافة ملعب النادى المصرى أحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في نسختها الثانية والثلاثين، والتى سوف تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، بخمس محافظات مصرية تشمل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وتفقد وزير الرياضة برفقةً محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والدكتور على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أعمال التطوير الحارية ورفع كفاءة أرضية الملعب والإضاءة والمدرجات وغرف اللاعبين والحكام، وكذلك المداخل والمخارج، ومقاعد المقصورة الرئيسية.

وكان وزير الرياضة قد تفقد مقر إقامة اللجنة المنظمة والحكام والفرق المشاركة ببطولة البحر المتوسط لناشئي كرة اليد، والصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، والمدينة الرياضية وقرية الفيروز التى تستضيف الفرق المشاركة.