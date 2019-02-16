شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يتابع مباراة الإسماعيلى والنجوم من جهاز الرياضة العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المكسيكى خفيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على متابعة مباراة الإسماعيلى والنجوم من مدرجات ستاد جهاز الرياضة العسكرى، والتى تجمعهما حاليًا، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى الممتاز.

ويضم تشكيل النجوم كلاً من: عصام الحضرى في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، أحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود حليمو، عمرو السيسي، محمد همام، إسلام الفار، أيمن غباشي في خط الوسط، صلاح أمين في الهجوم.

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حراسة المرمى محمد فوزى، خط الدفاع طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط الدفاعى محمود دونجا – محمود متولى، خط الوسط الهجومى كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم شيلونجو.