شكرا لقرائتكم الأهلي خسر 20 نقطة مع الحنفي ..فماذا سيفعل أمام الإنتاج؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ماذا سيفعل الأهلي في مباراته الليلة أمام الإنتاج الحربي تحت إدارة الحكم محمد الحنفي؟ سؤال طرحه البعض قبل ساعات من مباراة المارد الأحمر أمام الإنتاج في السابعة من مساء اليوم،السبت،بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ22 للدوري الممتاز.

الأهلي لعب 21 مباراة تحت قيادة تحكيمية لمحمد الحنفي ، فاز الأحمر في 13 مرة بينما تعامل في 4 مرات وخسر في 4 أيضاً ليخسر المارد الأحمر 20 نقطة تحت قيادة الحنفي بواقع 12 نقطة من خسارة 4 مباريات و8 نقاط من التعادل في 4 ، فيما حصد الأحمر 39 نقطة في 13 مباراة تحت عباءة الحنفي.

هذا الموسم أدار الحنفي مباراتين للأهلي في الدوري أمام وادي دجلة وانتهى بفوز الأحمر بهدف نظيف ثم فاز على طلائع الجيش 2-

ويحتل الاهلي المركز الثالث في بطولة الدوري برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فيما يحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة.