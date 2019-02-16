شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "طلعت" يحرز الهدف الثانى للمقاولون أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد طلعت، لاعب المقاولون العرب، الهدف الثانى لفريقه أمام طلائع الجيش فى الدقيقة 68 لتصبح النتيجة 2-0 ، فى المباراة التى تجمعهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: فى حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: عاصم صلاح - أحمد سامي - علي الفيل - أبو المجد بوشا، خط الوسط: أحمد سمير - فرانك ستيفن – كابوريا، خط الهجوم: كريم طارق - مصطفى محمد – عمورى.

فيما جاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، وأمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وحسن الشامي ومحمد سوستة، ومحمد مجلي وأحمد الشيمي ولويس إدوارد، ومحمد طلعت وأحمد على كامل.

يذكر أن نادي طلائع الجيش يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة، بينما نادى المقاولون العرب يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.