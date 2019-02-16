الهانى سليمان: لانخشى الهلال ..ولا تنسوا أننا هزمنا الزمالك والترجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الهانى سليمان حراس مرمى الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى، أن الاصرار والعزيمة والطموح هو سلاح لاعبى زعيم الثغر لتخطى عقبة الهلال السعودى فى البطولة العربية والمقرر إقامتها مساء السبت .
و أضاف حارس مرمى زعيم الثغر ، نعم الهلال فريق كبير وصاحب شعبية جارفة، لكن الاتحاد فريق كبير ونجح فى أقصاء أندية عريقة مثل الزمالك والترجى.
و أوضح سليمان أن حلمى طولان المدير الفنى نجح فى التعامل مع اللاعبين نفسيا وتحفيظهم طريقه لعب الهلال والذى يتميز بقوة هجومية جارفة ولكن هناك لديه أخطاء دفاعية سنلعب عليها، مشيرا إلى أن فريقه تعود على اللعب تحت ضغط جماهيرى و فريقهم وزملائه جاهزين للتحدى.
الهاني سليمان
الهاني سليمان
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