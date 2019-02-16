مجدى عبد العاطى يحتفل بتصدر أسوان مجموعة الصعيد واقتراب حلم التأهل للممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لنادى أسوان، باحتلال فريقه المركز الأول فى مجموعة الصعيد بدورى الدرجة الأولى، واقتراب حلم تأهل الفريق للدورى الممتاز. وقال عبد العاطى عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله فضل من ربنا وتعب ومجهود لاعبين ودعم مجلس إداره وجمهور يارب تكمل بالخير ويوفقنا فى اللى جاى ونحقق حلم جمهور أسوان".

مجدى عبد العاطى ويحتل نادى أسوان المركز الأول فى مجموعة الصعيد، برصيد 44 نقطة جمعها من 18 جولة، وبفارق 9 نقاط عن نادى بنى سويف صاحب المركز الثانى بالمجموعة.

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