رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 15 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 15 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها غياب لوفرين وجوميز وفان دايك عن مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- نجم الدوري الإنجليزي يهدد محمد صلاح من جديد

اقترب اللاعب الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير، من العودة إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن هاري كين سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق من بداية الأسبوع المقبل، وسيكون أمامه أسبوع قبل مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

- كلوب في ورطة قبل مواجهة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، ضد منافسه فريق بايرن ميونخ الألماني، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الانفيلد"، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد المدرب الألماني يورجن كلوب في ورطة كبيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ، حيث يعاني الفريق من غيابات على مستوى الخط الدفاعي بشكل كبير.

ويفتقد نادي ليفربول مدافعه الهولندي فان دايك بسبب الإيقاف، وسيغيب الثنائي جوميز ولوفرين، بسبب الإصابة التي لحقت بهما في المباريات الأخيرة.

- ضربة مزدوجة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إصابة ثنائي الفريق "انتوني مارسيال - لينجارد"، خلال مباراة الفريق ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب الثنائي عن مانشستر يونايتد لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاث أسابيع بسبب الإصابة، حيث تعرض لينجارد ومارسيال لإصابات عضلية خلال اللقاء الماضي.

وسوف يفتقد مانشستر يونايتد خدمات الثنائي في 3 مواجهات وهم " تشيلسي - ليفربول" بالدوري الإنجليزي، وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

- كلوب يستفز جماهير بايرن ميونيخ قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن مواجهة فريقه ضد بايرن ستكون صعبة للغاية، والتي ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية : "حظوظنا في مواجهة بايرن ميونيخ ستكون متساوية، والفريق الألماني يملك لاعبين مميزين خاصة في الخط الأمامي".

وواصل : "أتمنى حصول بوروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني هذا الموسم، واستبعد عودة البايرن في المنافسة علي البوندسليجا بعد تراجعه في النتائج".