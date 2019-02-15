شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يشهد غداً أول مشاركة نسائية في تاريخه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، المقام في الصياهد الجنوبية، غدًا (السبت)، انطلاق شوط فرديات الدق المجاهيم بعد تجاوزها الفحص الطبي بتأهيل 10 متنافسين، بينها الفردية « السعودية » العائدة ملكيتها إلى الأميرة سيرين بنت عبد الرحمن، كأول مشاركة نسائية في تاريخ مهرجانات الإبل في السعودية.

واستقبلت اليوم اللجان الأولية أول أشواط فئة فردي الجل للون الشعل وأهلت 10 متسابقين إلى المرحلة الثانية، على أن يتم إجراء الفحوصات الطبية لها غدًا قبل تأهيلها النهائي إلى العرض أمام لجان التحكيم الختامية بعد غد الأحد.

من جهة أخرى أعلنت لجان التحكيم اليوم (الجمعة)، نتائجها في فئة فرديات الدق للون الوضح، بتتويج «الهائلة» العائدة ملكيتها إلى فنجال بن سلطان الشيباني بالمركز الأول، وحصدت «مزعلة» العائدة ملكيتها إلى مبارك بن سالم الشهراني المركز الثاني، وحققت «خزامة» المركز الثالث للمالك محمد بن شافي المصارير.

واحتلت «هزامة» المركز الرابع والعائدة ملكيتها إلى سحمي بن وقيان الدوسري، فيما جاءت «سلطانة» العائدة ملكيتها إلى طلق بن ضافي القحطاني في المركز الخامس.