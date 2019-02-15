رياضة | عضو اتحاد الكرة يعترف لأول مرة: كان هناك هرج ومرج أثناء تواجد بعثة مصر في روسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو اتحاد الكرة يعترف لأول مرة: كان هناك هرج ومرج أثناء تواجد بعثة مصر في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بمجلسي جمال علام وهاتي أبو ريده لاهمتمامهما بالتحكيم.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "لا أعرف سبب انتقاد سيد عبد الحفيظ لي وهجومه له أسباب أخرى".

وأضاف: "اتحادين على مر العصور في مصر اهتموا بالتحكيم هما اتحاد جمال علام واتحاد هاني أبو ريدة".

وتابع: "ما تداولته وسائل الإعلام كان به بعض الحقائق والكثير من الأكاذيب وما تداولته عن الهرج والمرج في روسيا حقيقي لأنه لا يمكن التحكم في النزلاء بالفندق المتواجد فيه بعثة المنتخب".

واستكمل : "الأهلي قيمة وتاريخ كبير ولا نعانده وعامر حسين أبلغ الأندية قبل بداية الموسم باحتمال إلغاء الدوري".

وواصل :"المشكلة أن لدينا جدول مزدحم بسبب مشاركة الأندية في الكثير من البطولات مما تسبب في أزمة جدول الدوري".

واختتم عبد الفتاح تصريحاته قائلاً :"عودة الإسماعيلي لدوري أبطال أفريقيا رائعة ولكن تسبب في أزمة في جدول الدوري".