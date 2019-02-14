شكرا لقرائتكم خبر عن توقيت مباراة تشيلسي ضد مالمو في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

الخليج 365- يحل تشيلسي الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق مالمو السويدي، في العاشرة مساء في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، في ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة تشيلسي ضد مالمو عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق خالد الغول.

ويسعى فريق تشيلسي الإنجليزي لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل تحقيق بطولة أوروبية غائبة عن الفريق منذ سنوات.

ويريد نادي مالمو لتقديم أداء جيد ومميز في هذا الدور، وتحقيق المفاجأة والإطاحة بنادي تشيلسي من بطولة الدوري الأوروبي.