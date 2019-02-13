شكرا لقرائتكم كواليس أزمة كهربا مع مصور مباراة الزمالك ونصر حسين داي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك بعد تغييره مصور مباراة فريقه أمام نصر حسين داي بعدم تصويره ولكنه اعتذر له وقبل رأسه بعد ذلك.

وظهرت على كهربا علامات الحزن بعد تبديله من قبل جروس فى المباراة والدفع بالمغربي حميد أحداد.

وتعادل الزمالك أمام نصر حسين داي الجزائرى، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا

خط الهجوم : خالد بوطيب

واستبعد الجهاز الفني محمد عبد السلام ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد