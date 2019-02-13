رياضة | أحمد علي: جروس كان يرغب في ضمي للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد علي: جروس كان يرغب في ضمي للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد علي نجم المقاولون العرب بأن أفضل فتراته مع الزمالك كانت في عهد فيريرا لأنه كان يعطي كل لاعب قدره.

وقال علي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "الضغط الجماهيري يخدم لاعبي الأهلي والزمالك في الانضمام للمنتخب بعكس لاعبي الأندية الاخرى لا يعانون من ذلك الضغط".

وواصل :"عندما انضممت للزمالك كنت هداف الفريق في أول موسم ولكن في الموسم التالي قرر مرتضى منصور تغيير الفريق واستمريت معه وكانت أفضل فتراتي مع فيريرا لأنه كان يعطي كل لاعب قدره".

كما صرح أحمد علي نجم المقاولون العرب بأنه يفضل اللعب للزمالك عن الأهلي، كما أكد مفاوضات الناديين لضمه.

واستكمل: "جروس كان يرغب في ضمي في يناير والأهلي فاوضني عن طريق وكلاء اللاعبين".

واختتم علي تصريحاته قائلاً: "اللعب للأهلي والزمالك شرف كبير لأي لاعب وأفضل اللعب للزمالك عن الأهلي ".