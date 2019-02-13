رياضة | مجموعة الزمالك.. موعد مباراة بترو أتلتيكو وجورماهيا في الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأربعاء 13/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الزمالك.. موعد مباراة بترو أتلتيكو وجورماهيا في الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأربعاء 13/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق الزمالك بترو أتلتيكو الأنجولي مباراة نارية ضد جور ماهيا الكيني مساء اليوم الأربعاء وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية". ويستضيف بترو أتلتيكو على أرضه نظيره جور ماهيا ويأتي ذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة. وسيدخل فريق جورمايا اللقلء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى على أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام الزمالك بينما نصر حسين داي فاز على بترو أتلتيكو بهدفين مقابل هدف. ويأتي ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثانية كالتالي: 1- جور ماهيا: 3 نقاط 2- نصر حسين داي: 3 نقاط 3- بترو أتلتيكو: بدون نقاط 4- الزمالك: بدون نقاط وسيكون لقاء بترو أتلتيكو مع جور مايا في ذهاب دور الستة عشر من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قنوات بي إن سبورت.

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