رياضة | جوارديولا يصدم ريال مدريد بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يصدم ريال مدريد بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصر الاسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، أن ريال مدريد ليس أفضل نادٍ خلال العشر سنوات الماضية على الرغم من الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وقال جوارديولا، خلال حديثه قبل مباراة فريقه ضد تشيلسي: "صحيح أن ريال مدريد حقق دوري الأبطال 3 مرات على التوالي، ولكن عندما تجمعها مع الدوري والكؤوس يكون برشلونة، يوفنتوس، وبايرن هم الأفضل في العشر سنوات الأخيرة في أوروبا".

وتابع حديثه: "أنا متأكد أن سولاري يفهم في الوقت الحالي بعد ذلك الشرح قصدي الحقيقي، ومتأكد أن جماهير ريال مدريد سعيدة بي الآن".

وسيلتقي فريق تشيلسي مع مانشستر سيتي في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز وذلك يوم الأحد المقبل.

ويحتل حالياً نادي مانشستر سيتي المركز الأول في الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الذي تراجع للمركز الثاني.