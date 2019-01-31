شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر اليوم في ربع نهائي كأس ايطاليا 2019 والان مع التفاصيل

يخوض فريق إنتر ميلان مباراة قوية ضد لاتسيو وذلك مساء يوم الخميس الموافق 31 يناير 2019، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا.

وتنطلق مباراة إنتر ولاتسيو على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا HD على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد.

ويتوقع أن يلعب فريق إنتر ميلان:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيدريك سواريس- ميلان سكريِنيار- جواو ميراندا- كوادو أسامواه

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- ماتياس فيسينو- بوليتانو- جواو ماريو- إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ماورو إيكاردي

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا مذاعة عبر البث المباشر والحي على موقع السعودية نيوز.