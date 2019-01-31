الان تتابع مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني بث مباشر في ربع نهائي كأس زايد للأبطال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجزائر- الخليج 365:

يتقابل المريخ السوداني مع فريق مولودية الجزائر في دور الثمانية من البطولة العربية 2019 ربع نهائي كأس زايد وذلك في مباراة الذهاب مساء اليوم الخميس الموافق 31-1-2019 في ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر.

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني بث مباشر في ربع نهائي كأس زايد للأبطال

الفائز سيتأهل مباشرة إلى قبل النهائي ليقابل الفائز من الرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي.

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني بث مباشر في ربع نهائي كأس زايد للأبطال

ويبحث المريخ السوداني عن تحقيق إنجاز هام في تلك البطولة ومواصلة سكة الانتصارات بقيادة المدير الفني التونسي الصاعد الواعد يامن الزلفاني.

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني بث مباشر في ربع نهائي كأس زايد للأبطال

وكان المريخ السوداني قد بدأ مشوار البطولة العربية من دور 32 والفوز على الجيش السوري في لبنان 3-1 ثم التعادل في الخرطوم وفي دور 16 تغلب المريخ السوداني على اتحاد العاصمة الجزائري حيث فاز المريخ في الخرطوم 4-1 قبل أن يخسر في العاصمة الجزائر 0-2.

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني بث مباشر في ربع نهائي كأس زايد للأبطال

على الجانب الآخر فاز نادي مولودية الجزائر على الرفاع البحريني في دور 32 وفي دور 16 تغلب على النصر السعودي بعدما فاز المولودية في مباراتي الذهاب والعودة 1-0 و2-1.

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني بث مباشر في ربع نهائي كأس زايد للأبطال

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة مباراة المريخ ومولودية الجزائر مباشرة عبر قنوات أبوظبي الرياضية الناقلة لكل مباريات البطولة العربية كأس زايد 2019 حصريا.

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والمريخ السوداني بث مباشر في ربع نهائي كأس زايد للأبطال

موعد مباراة المريخ السوداني ومولودية الجزائر في ربع نهائي كأس زايد والقنوات الناقلة

البطولة: كأس زايد للأندية الأبطال 2019

المباراة: مولودية وهران الجزائر ضد المريخ السودان مباراة ذهاب

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 31-1-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الملعب: ملعب 5 جويلية 1962

القنوات الناقلة:

عبر قنوات أبوظبي الرياضية الناقلة لكل مباريات البطولة العربية كأس زايد 2019 حصريا.