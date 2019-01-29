الان تتابع مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر اليوم الثلاثاء 28-1-2019 في كأس آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

بعدما أطاحا بحامل اللقب ووصيفه، يتطلع كل من المنتخبين الإماراتي والقطري إلى خطوة جديدة على طريق النجاح في بطولة كأس آسيا 2019 عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء الموافق 29-1-2019 في الدور قبل النهائي للبطولة.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

وقبل بداية هذه النسخة التي تستضيفها الإمارات حتى أول فبراير المقبل، لم يحظ كل من المنتخبين بترشيحات قوية لبلوغ هذه المرحلة في البطولة الحالية ولكن المنتخب الإماراتي (الأبيض) بدعم جماهيره شق طريقه إلى المربع الذهبي.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

كما سبقه المنتخب القطري (العنابي) إلى نفس الدور بعدما قدم عروضا أذهلت الجميع حيث ظهر بشكل مغاير لمعظم التوقعات.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

والآن، بات كل من الفريقين يحلم بالاستمرار في رحلة المنافسة على اللقب القاري الذي لم يحرزه أي منهما من قبل.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

وبغض النظر عن هوية الفائز في مباراة اليوم ستكون الكرة العربية الفائز الأكبر حيث ضمنت مقعدا في نهائي هذه البطولة بعدما غابت عن النهائي في النسختين الماضيتين عامي 2011 و2015.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

ويلتقي الفريقان غدا على استاد “محمد بن زايد” في نادي الجزيرة بأبوظبي حيث يشتعل الصراع بينهما على تأشيرة المرور للمباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل على استاد “مدينة زايد الرياضية” في أبو ظبي.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

وفي ظل الترشيحات متوسطة المستوى التي سبقت المنتخب الإماراتي إلى هذه النسخة من البطولة، لم يكن الحضور الجماهيري في مباريات الفريق بالدور الأول على المستوى المطلوب خاصة في المباراة أمام المنتخب التايلاندي وكذلك في مباراة الفريق أمام منتخب قيرغيزستان في الدور الثاني (دور الستة عشر).

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

ولكن المباراة أمام المنتخب الأسترالي في دور الثمانية أكدت أن الفريق استعاد ثقة جماهيره التي اكتظت بهم مدرجات استاد هزاع بن زايد بالعين.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

والآن، ينتظر أن يكون الحضور الجماهيري هو السلاح الأقوى للأبيض في هذه الموقعة الصعبة والحاسمة على استاد “محمد بن زايد” الذي تبلغ سعته الرسمية أكثر من 37 ألف مقعد.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

ويضاعف من الحافز للجماهير على الحضور الصبغة الحماسية لهذه المباراة في ظل تأزم الموقف بين الإمارات وقطر بعد قرار المقاطعة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر منذ منتصف عام 2017.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

ولهذا شهد اليومان الماضيان إقبالا كثيفا وصراعا كبيرا من أجل الحصول على تذكرة الحضور في هذه المباراة الفاصلة.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

أما السلاح القوي الآخر الذي يعتمد عليه المنتخب الإماراتي فيتعلق بالحالة المعنوية للفريق التي ارتفعت بشكل هائل بعد الفوز الثمين على المنتخب الأسترالي حامل لقب البطولة.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

ورغم فوز الفريق على أستراليا بهدف وحيد، أكدت المباراة وأسلوب اللعب والحماس الشديد لدى اللاعبين أن المنتخب الإماراتي قادر على المنافسة وإحراز المزيد من التقدم في البطولة.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

ويتطلع الفريق بقيادة مديره الفني الإيطالي ألبرتو زاكيروني إلى استغلال هذه الدفعة المعنوية والمساندة الجماهيرية من ناحية وإمكانيات الفريق من ناحية أخرى في تحقيق فوز جديد يضع الفريق في المباراة النهائية.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

ولكن الفريق يحتاج أولا إلى تحويل الضغوط الجماهيرية إلى طاقة وقدرة دافعة له داخل المستطيل الأخضر.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

وتدرج مستوى المنتخب الإماراتي في البطولة الحالية حيث استيقظ الفريق على تعادل صعب 1 / 1 مع نظيره البحريني في المباراة الافتتاحية ثم فاز على المنتخب الهندي العنيد 2 / صفر ليضمن التأهل للدور الثاني قبل مباراته الثالثة في المجموعة الأولى والتي انتهت بالتعادل 1 / 1 مع نظيره التايلاندي.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

وفي الدور الثاني للبطولة ، تغلب الأبيض على منتخب قيرغيزستان العنيد 3 / 2 بعد التمديد لوقت إضافي قبل أن يخطف فوزا تاريخيا على نظيره الأسترالي 1 / صفر في دور الثمانية.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

وفي المقابل أطاح المنتخب القطري (العنابي) بمنتخب كوريا الجنوبية وصيف حامل اللقب وذلك بالتغلب عليه في دور الثمانية بهدف نظيف وهي نفس النتيجة التي فاز بها على نظيره العراقي في دور الستة عشر.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

وخلال مسيرته في الدور الأول، حقق المنتخب القطري ثلاثة انتصارات متتالية على لبنان 2 / صفر وكوريا الشمالية 6 / صفر والسعودية 2 / صفر ما يعني أن الفريق سجل في هذه البطولة 12 هدفا حتى الآن ولم تهتز شباكه حتى الآن.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

ومع تأهله للمربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه، ارتفعت معنويات العنابي بشكل كبير لتصبح من أهم أسلحة الفريق في مباراة الغد والتي يخوضها أمام الجماهير العريضة للأبيض الإماراتي.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

كما يستمد الفريق سلاحا آخر من انتصاره الثمين على المنتخب العراقي في دور الستة عشر حيث لم يكن الفريق في أفضل حالاته لكنه حقق الفوز ما يعني أن الفريق لديه القدرة على تحقيق الفوز حتى وإن لم يقدم نفس المستوى الذي يقدمه في باقي مبارياته.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

واستفاد الأبيض كثيرا من المساندة الجماهيرية في مباراة دور الثمانية التي أطاح فيها بالمنتخب الأسترالي حامل اللقب ليكرر ما فعله في النسخة الماضية عام 2015 بأستراليا عندما أطاح بالمنتخب الياباني من دور الثمانية أيضا علما بأنه كان حامل اللقب وقتها.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

ولكن الفريق عانى من بعض الخسائر في هذه المباراة بسبب إصابة أكثر من لاعب وما يضاعف من حجم التحدي الذي يواجهه الأبيض بقيادة زاكيروني أن الفريق يبدو مهددا بفقدان اللاعبين محمد غريب وفارس جمعة للإصابة فيما يعود لصفوف الفريق اللاعب خميس إسماعيل بعد انتهاء إيقافه.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

وفي المقابل، يغيب عن صفوف العنابي في مباراة المربع الذهبي اللاعبان عبد العزيز حاتم وبسام الراو للإيقاف بسبب الإنذارات فيما يعود عبد الكريم حسن وعاصم ماديبو لصفوف الفريق.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

وينتظر أن يدفع كل من المدربين زاكيروني في المنتخب الإماراتي والإسباني فيليكس سانشيز في العنابي بالقوة الضاربة لفريقه في التشكيل الأساسي لمباراة الغد حيث يسعى كل منهما لحسم المباراة في وقتها الإضافي بعد الجهد الكبير الذي بذله كل منهما في مباراتيه الماضيتين بدور الستة عشر ودور الثمانية.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

ويواجه دفاع الفريقين تحديا كبيرا حيث يقود الهجوم الإماراتي اللاعب الخطير علي مبخوت الذي برهن على خطورته من خلال سرعة البديهة واقتناص الفرص الحاسمة خاصة ذلك الهدف الذي سجله في مرمى المنتخب الأسترالي ليرفع رصيده في النسخة الحالية إلى أربعة أهداف علما بأنه توج هدافا للنسخة الماضية عام 2015 برصيد خمسة أهداف.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

وبهذا، ينفرد مبخوت بصدارة هدافي العرب في البطولات الأسيوية برصيد تسعة أهداف في المقابل، يتصدر المعز علي مهاجم العنابي قائمة هدافي البطولة الحالية برصيد سبعة أهداف لكنها جميعا جاءت في الدور الأول فيما لم يسجل اللاعب أي هدف في آخر مباراتين له ويسعى لاستعادة حاسته التهديفية في مباراة اليوم الثلاثاء.

مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر في نصف نهائي كأس آسيا 2019

موعد مباراة قطر والإمارات والقنوات الناقلة

البطولة: كأس آسيا 2019

المباراة: قطر ضد الإمارات نصف النهائي المباراة رقم 50

الملعب: استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الحكم: سيزار أرتورو راموس بالازويلوس

مساعد حكم: ميغيل انخيل هيرنانديز باريديس

مساعد حكم: ألبيرتو مورين مينديز

حكم رابع: رفشان إيرماتوف

التوقيت: اليوم الثلاثاء الموافق 29 -1-2019 في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Lemar TV

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD