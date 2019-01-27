اونلاين | دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء كورة ستار .. لايف

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دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء كورة ستار .. لايف

يستضيف استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم الأحد 27-1-2019 ، في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وقبل المباراة المهمة تأكدت إصابة العماني علي الحبسي حارس مرمى الهلال السعودي بكسر في الأنف على خلفية الإصابة التي تعرض لها في تدريبات فريقه أمس والتي أدت لعدم استكماله المران.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

وفي أجواء رائعة واصل نادي الهلال السعودي استعداداته لمواجهة منافسه فريق الفيحاء، اليوم الأحد وهو اللقاء المهم.

دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء كورة ستار .. لايف

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

في المقابل يحاول الفيحاء بعد الخروج من كأس الملك أن يخرج من اللقاء بأفضل أداء.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

على الجانب الآخر شدد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال على أن ملعب جامعة الملك سعود هو ملك فقط للهلال وليس للاتحاد السعودي وقد أثارت التصريحات القاعدة الرياضية العريضة خصوصا بعد نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة.

موعد مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي بث مباشر

البطولة: الدوري السعودي للمحترفين

دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء كورة ستار .. لايف

المباراة: الهلال ضد الفيحاء

الموعد: اليوم الأحد الموافق 27-1-2019 في تمام الساعة 18.20 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

الرياضية السعودية 1

دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء كورة ستار .. لايف