اونلاين | مشاهدة مباراة تشلسي وتوتنهام هوتسبير في كأس الرابطة الإنجليزية (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة تشلسي وتوتنهام هوتسبير في كأس الرابطة الإنجليزية (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينقل لكم الخليج 365 بثًا مباشرًا، لمباراة تشلسي وتوتنهام هوتسبير اللذين يتواجهان اليوم الخميس على ملعب الأول في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وتتجه الأنظار الى ملعب «ستامفورد بريدج»، حيث يأمل تشلسي ألا يتلقى صفقة جديدة يضيفها الى الخسارة التي مني بها السبت أمام جاره اللندني الآخر أرسنال (0-2) في الدوري، وذلك حين يستضيف توتنهام.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أندرياس كريستنسن / إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو / نجولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونجن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / هاري وينكس / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن / لوكاس مورا.

خط الهجوم: فيرناندو لورينتي.

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الجمعة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.