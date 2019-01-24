اونلاين | بث مباشر.. مبارة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الخميس 24-1-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مبارة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الخميس 24-1-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الخميس بث مباشر أونلاين بجودة عالية في الدوري المصري لكرة القدم، حيث سيلعب الأهلي تلك المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر مع صاحب المركز الثالث بالمسابقة المحلية، وفي تلك المواجهة سيعتمد الأهلي على عدد من اللاعبين الجدد بعد الصفقات العديدة التي أبرمها مؤخراً.

يلا شوت مباراة الاهلي ومصر المقاصة

ينتظر ملايين من عشاق الكرة المصرية، توقيت مشاهدة مباراة الأهلي ومصر والمقاصة، والتي تنطلق في الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وستكون منقولة عبر قناة on sport hd، وسيتولى التعليق على المواجهة المعلق أيمن الكاشف، وسيكون الأهلي الذي سيلعب على استاد برج العرب مطالب بالفوز بهذا اللقاء الهام للغاية من اجل حصد الثلاث النقاط ومواصلة سعيه نحو ملاحقة الزمالك متصدر الترتيب.

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم

قائمة الأهلي أمام مصر المقاصة

قبل بدء موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة، يتشوق جميع عشاق القافلة الحمراء في كافة أنحاء الوطن العربي لمعرفة التشكيل الرسمي للفريق، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد الذين تم إضافتهم إلى القائمة، حيث أعلن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر استدعاء صالح جمعة وجونيور أجايي وسعد سمير للمشاركة في المباراة، حيث سيغيب عن الفريق العديد من اللاعبين أبرزهم وليد أزارو ومروان محسن وأحمد فتحي ووليد سليمان بسبب الإصابة، فيما سيغيب المدافع أيمن أشرف بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مشاهدة مباراة الاهلي ضد مصر المقاصة

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رابط مباراة الاهلي ومصر المقاصة مباشر

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وقد ضم الأهلي لقائمة اللقاء العديد من اللاعبين الجدد، مثل رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسين الشحات وحمدي فتحي وذلك بعد إصابة محمد محمود.

من المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي اللقاء بتشكيلة من اللاعبين مكونة من: حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد هاني، كريم نيدفيد وعلى معلول، خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحى، رمضان صبحي وحسين الشحات، خط الهجوم: ناصر ماهر وجونيور أجاي.

وكانت قد تجددت إصابة لاعب الأهلي أحمد فتحي وسوف يغيب عن الملاعب لمدة شهر أخر، ليستمر العديد من اللاعبين في النادي في المعاناة من الإصابة.

ويغيب عن الأهلي كلاً من وليد أزارو وصلاح محسن وأحمد فتحي وحسام عاشور وسعد سمير ومحمد نججيب ومحمد محمود.

تشكيلة الأهلي المتوقعة:- محمد الشناوي في حراسة المرمى، في الدفاع محمد هاني ويسر إبراهيم وأيمن اشرف وعلي معلول، وفي والوسط كلاً من عمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات ورمضان صبحي وناصر ماهر ومروان محسن.