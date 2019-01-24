اونلاين | ALahli.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر اليوم الخميس live

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الاهلي حامل لقب الدوري المصري والذي لايعيش أفضل أحواله في الموسم الحالي، يسعى لتحقيق الفوز للوصول للمركز الثالث في بطولة الدوري، والاقتراب أكثر وأكثر من الزمالك متصدر الدوري المصري برصيد 41 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الخامس حاليا برصيد 27 نقطة فقط، وعاني الأهلي كثيرا في الموسم الحالي بعدما خسر لقب نهائي دوري ابطال افريقيا في نوفمبر الماضي، ونجح الأهلي في استعادة توازنه بعد ضم مجموعة من اللاعبين المميزين في الميركاتو الشتوي في مقدمتهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو دا كوستا ومحمد محمود ومحمود وحيد وياسر ابراهيم، يلاشوت مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر.

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وضمت قائمة الأهلي لمباراة المقاصة كلا من :شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وإسلام محارب وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير واحمد علاء وكريم نيدفيد وعمرو السولية ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد شريف واحمد حمودي وميدو جابر وحسين الشحات وناصر ماهر وحونيور اجايي وصالح جمعة ومحمد هاني.

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ويعاني الأهلي من شبح الإصابات الذي ضرب لاعبيه في الفترة الأخيرة وكان أخرهم وليد سليمان الذي أصيب في مباراة الفريق الأخيرة أمام شبيبة الساورة الجزائري وتأكد غيابه لمدة شهر عن الفريق، وسيكون لاسارتي مدرب الفريق مطالبا بقيادة الفريق للفوز في مباراة اليوم للتقدم في ترتيب البطولة المحلية، كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر.

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مصر المقاصة الفريق الذي يقدم مستوى رائع مع مدربه طلعت يوسف يسعى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم والاقتراب أكثر من بيراميدز صاحب المركز الثاني، حيث يحتل المقاصة ثالث ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، ولن تكون مباراة اليوم سهلة على الفريقين، وسيعول المقاصة على جون أنطوي نجم الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة اليوم، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة اليوم الخميس في الدوري الممتاز.

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وسيتم نقل موقعة الاهلي ضد المقاصة في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت في بث حي ومباشر اليوم.