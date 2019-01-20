الان تتابع مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

سيكون المنتخب الأردني المرشح الأوفر حظًا للفوز عندما يواجه فيتنام في دور الـ 16 لكأس آسيا 2019 اليوم الأحد الموافق 20-1-2019 بإستاد آل مكتوم في دبي.

مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

ويدخل المنتخب الأردني المباراة بعد أن خالف التوقعات ليتصدر المجموعة الثانية في الدور الأول على حساب أستراليا حاملة اللقب، عقب فوزه على فريق المدرب غراهام أرنولد في مباراته الأولى قبل الانتصار على سوريا، والتعادل بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني بعدما ضمن الصعود.

مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

وفي المقابل لم تضمن فيتنام التأهل سوى بعد صفارة نهاية آخر مباراة في دور المجموعات، واستفادت من قاعدة اللعب النظيف لتنتزع آخر البطاقات الأربع لأفضل فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الست على حساب لبنان بعد تساوي الفريقين في كل شيء.

مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

وقال عامر شفيع قائد الأردن، الذي سرق الأضواء في الفوز 1/0 على أستراليا: المنتخب الأردني فيه تطوّر ملحوظ، وفيه عناصر مميزة جدًا. نمتلك جيلًا ذهبيًا وبقيادة (المدرب) فيتال (بوركلمانس) صار فيه تطور ملحوظ على المنتخب والدليل تأهلنا (للدور الثاني).

مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

وأضاف : أكيد هناك تطور عن السنوات الماضية وهذا شيء كبير لمنتخبنا وواصل متحدثًا عن بوركلمانس الذي كانت أبرز محطات مسيرته التدريبية العمل كمساعد لمدرب بلجيكا مارك فيلموتس في الفترة من 2012 إلى 2016 أعطانا (بوركلمانس) ثقة كبيرة بأنفسنا وزرع فينا ثقة، ودائمًا يحثنا على ثقافة الفوز، وهذا شيء نعتز به وإن شاء الله نستمر معه لسنوات مقبلة حتى يكون هناك تطور بإذن الله.

مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

وفي 3 مشاركات سابقة في كأس آسيا، بلغ الأردن دور الـ 8 مرتين لكن في بطولة مكونة من 16 فريقًا وليس 24 مثل النهائيات المقامة في الإمارات، مما سيجعل فوزه على فيتنام إنجازًا أكبر.

مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

ورغم الترشيحات التي تصب في صالح الأردن فإن سجل المواجهات السابقة بين فريق المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانس وأبطال كأس جنوب شرق آسيا (الآسيان) متوازن.

مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

والتقى الفريقان مرتين فقط من قبل في 2017 و2018، وانتهت المباراتان بالتعادل في التصفيات المؤهلة للنهائيات الحالية.

مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

المباراة : الأردن ضد فيتنام دور الـ 16 المباراة رقم 37

الملعب: إستاد آل مكتوم بنادي النصر

الحكم: علي رضا فاغهاني

المعلق : خالد الغول

التوقيت: تقام مباراة الأردن وفيتنام اليوم الأحد الموافق 20-1-2019 في تمام الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

قنوات أخرى ناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

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Alkass EXTRA TWO HD