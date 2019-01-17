اونلاين | بث مباشر مباراة Saudi الان | يلا شوت السعودية مشاهدة مباراة السعودية وقطر Yalla Shoot | بث مباشر | بث حي

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يستعد مورينيو للظهور على شاشات تليفزيونية؛ حيث يبدأ مشواره بتحليل مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا، ومباراة تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ورحل مورينيو عن مانشستر يونايتد بعد التدهور الكبير في نتائج الفريق وتراجعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فضلًا عن توتر العلاقة بينه وبين نجوم الصف الأول في الفريق، أمثال الفرنسي بول بوجبا.

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السعودية و قطر كاس اسيا 2019 الامارات المجموعة الخامسة الجولة الثالثة , في ختام مباريات الدور الاول من كأس اسيا سنكون علي موعد مع قمة عربية وسهرة كروية رائعة ستجمع بين منتخبي السعودية وقطر في لقاء سيقام علي ملعب مدينة زايد الرياضية.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر Yalla Shoot | بث مباشر | بث حي

قطر و السعودية ورغم الخلافات السياسية الاخيرة بين الدولتين الا انهما من القوة العظمي في منقطة الخليج العربي , المنتخب السعودي يسعي لتحقيق انتصار علي المنتخب القطري سيكون هام ومفيد للاخضر السعودي في ختام دور المجموعات من البطولة وهو نفس الهدف والحلم لدي العنابي القطري.

الفريقين قد تواجها من قبل في العديد من المناسبات خاصة في بطولة خليجي الي جانب العديد من المباريات الاخري الودية وفي التصفيات المؤهلة لكأس العالم او كأس اسيا وفي الاغلب تكون الغلبة لصالح الاخضر علي العنابي لكن في كأس اسيا قد تواجها في مناسبتين انتهتا بالتعادل بينهما فهل يستطيع احداهما فض التعادل في تلك المنافسة وتحقيق فوزه الاول علي الاخر في كأس اسيا ام يظل التعادل هو سيد الموقف بينهما في تلك البطولة.

السعودية Vs قطر.

البطولة : كأس آسيا 2019 (دور المجموعات – الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 .

الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية .

المعلق : عصام الشوالي .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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