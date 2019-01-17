الان تتابع مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

تتطلع سلطنة عمان إلى الفوز على تركمانستان للإبقاء على آمالها بالتأهل إلى دور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، عندما يلتقي المنتخبان الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس آسيا 2019 لكرة القدم.

مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتحتاج عمان إلى فوز للإبقاء على فرصة بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى، بشرط أن تسعفها نتائج المنتخبات المنافسة على المركز الثالث في المجموعات الخمس الأخرى.

مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

ولم يسبق لعمان أن عبرت دور المجموعات، إذ خرجت من الدور الأول في مشاركتها الثلاث السابقة في نسخ 2004 و2007 و2015.

مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وستكون مباراة اليوم الخميس الموافق 19-1-2019 الرسمية الثالثة بين المنتخبين، بعدما تبادلا الفوز في تصفيات كأس العالم 2018، ففازت عمان ذهابا 3-1، وتركمانستان إيابا 2-1.

مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وقدم منتخب السلطنة عرضين جيدين أمام أوزبكستان واليابان رغم خسارته في الأولى 1-2 بهدف متأخر من ألدور شومورودوف (د.86)، وفي الثانية أمام اليابان بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وقال مدافع عمان محمد الشيبة لم نكن نستحق الخسارة في أول مباراتين، حيث قدمنا أداء رائعا، ولكن الحظ عاندنا، فضلا عن الأخطاء التحكيمية الواضحة التي كانت على مرأى الجميع، ومع ذلك لن نستسلم وسنقاتل أمام تركمانستان على بطاقة الصعود حتى الرمق الأخير.

مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأبدى مقبول البلوشي إداري المنتخب تفاؤله بقدرة الأحمر على عبور محطة تركمانستان، كاشفا ان صفوف الفرق تشهد غيابا وحيدا يتثمل بالمهاجم محسن جوهر بسبب إصابة تعرض لها أمام أوزبكستان.

مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة عمان وتركمنستان والقنوات الناقلة:

المباراة: عمان X تركمنستان الجولة: 3 المجموعة F

الملعب: إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الحكم: نواف عبدالله شكرالله

المعلق : عامر الخوذيري

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 17-1-2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD