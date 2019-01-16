اونلاين | بث مباشر مباراة ايران والعراق بث مباشر twitch live hd7 | مشاهدة مباراة اليوم كورة لايف مباشر بدون تقطيع مباريات كأس آسيا

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في مباراة نارية يلتقي منتخبا العراق وإيران في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأربعاء 16 يناير 2019، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس أمم أسيا 2019، شاهد البث المباشر لمباراة العراق وايران اليوم الاربعاء 16-1-2019 في كأس أمم أسيا 2019.

المنتخب العراقي الذي نجح في التأهل للدور المقبل، بعدما حقق فوزين على التوالي على منتخبي فيتنام واليمن، يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف صدارة المجموعة اليوم من المنتخب الإيراني، ويقدم أسود الرافدين مستوى مميز في البطولة الحالية، ويسعى المنتخب العراقي لمواصلة الزحف نحو لقبه الثاني في تاريخه بالبطولة، موعد مباراة العراق وإيران والقنوات الناقلة، بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وايران اليوم الاربعاء 16-1-2019 في كأس أمم أسيا 2019.

على الجانب الأخر يدخل منتخب ايران مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الفوز وتصدر مجموعته، خاصة وأنه من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بلقب البطولة، وسيعول كيروش المدير الفني للفريق الإيراني كثيرا على خبرات وسرعات لاعبيه لتحقيق الفوز في موقعة اليوم، يلا لايف مشاهدة مباراة العراق وايران اليوم الاربعاء 16-1-2019 في كأس أمم أسيا 2019.

وتنقل مواجهة العراق ضد إيران في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 16 يناير 2019 في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورتس ماكس اتش دي beIN SPORTS MAX 2 HD ، في مباراة نارية وقوية، لايف الآن مشاهدة مباراة العراق وايران بث مباشر اليوم في كأس الأمم الأسيوية 2019