اونلاين | الاهلي مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر Al Ahly اونلاين| بث مباشر حصري “الشحات” كورة لايف

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أعلن الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وشهد التشكيل الأحمر بعض التغييرات عن مباراة سموحة الأخيرة بالدوري والتي لعبها الفريق يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد إضافة عناصر جديدة على قائمة الفريق الإفريقية مثل حسين الشحات، بجانب عودة مروان محسن.

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أول التغييرات التي شهدها التشكيل الأحمر كان بوجود حسين الشحات أساسيا على حساب الأنجولي جيرالدو دا كوستا، الذي لم يتم قيده في القائمة الإفريقية، بسبب مشاركته مع فريقه السابق بريميرو دي أوجوستو في الدور التمهيدي من البطولة.

فيما كان ثاني التغييرات هو مشاركة وليد سليمان في مركز صانع الألعاب بدلا من محمد محمود، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة سموحة الماضية بالدوري الممتاز، وهو ما أدى لعدم قيده إفريقيا.

كما عاد مروان محسن لقيادة الهجوم الأحمر مرة أخرى، بعد غيابه في مواجهة الفريق السكندري، بسبب إيقافه لحصوله على 3بطاقات صفراء في المباريات الأخيرة بالمسابقة المحلية.

بينما فضل المدرب الأوروجوياني الحفاظ على نفس التشكيل الدفاعي الذي خاض به المباراة الماضية أمام سموحة بتواجد علي معلول كظهير أيسر ومحمد هاني كظهير أيمن، وساليف كوليبالي وأيمن أشرف كقلبي دفاع، بجانب الإعتماد على محمد الشناوي في حراسة العرين الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وساليف كوليبالي وأيمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي وإسلام محارب وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأحمد حمودي وناصر ماهر ومحمد شريف.

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