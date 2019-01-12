اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون live في الدوري الانجليزي كورة ستار

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يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة ليفربول نحو إستعادة نغمة الإنتصارات عندما يحل ضيفاً على برايتون بملعب "فالمر" في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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موعد مباراة برايتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 22). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : فالمر . المعلق : يوسف سيف . نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (1-0) برايتون. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي كورة ستار موعد المباراة : 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 5:00 مساءاً بتوقيت مصر . 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 6:00 مساءاً بتوقيت العراق . 5:00 مساءاً بتوقيت السودان . 6:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 4:00 مساءاً بتوقيت تونس . 4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 4:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 6:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 6:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 6:00 مساءاً بتوقيت قطر. 3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي كورة ستار

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 بمسابقة الدوري الإنجليزي، بينما ودع مسابقة كأس الاتحاد أمام وولفرهامبتون بعدما خسر بالنتيجة ذاتها.

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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط أزمة دفاعية يعاني منها الفريق نتيجة إصابة 3 لاعبين في مركز قلب الدفاع هم جو جوميز، وجويل ماتيب بالإضافة إلى ديان لوفرين.

مباراة برايتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ويدرس يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الدفع باللاعب البرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع بجانب فيرجيل فان دايك لتعويض غياب الكرواتي ديان لوفرين، كما يدرس المدرب الألماني الدفع بالجناح السويسري شيردان شاكيري بجانب ساديو ماني وفيرمينو على أن يتواجد محمد صلاح في مركز "رأس الحربة"، حيث يعتزم كلوب تطبيق خطة "4 – 2 – 3 – 1" خلال المباراة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي اكسبريس" الإنجليزية، فإن التشكيلة الأساسية لنادي ليفربول في مباراة اليوم ستضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، وفي الدفاع روبرتسون – فان دايك – فابينيو – أرنولد، وفي الوسط: جوردان هندرسون – فينالدوم – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – شاكيري، وفي الهجوم محمد صلاح.

كما يلتقي اليوم وست هام يونايتد مع أرسنال الذي يضم محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر، ليستر سيتي مع ساوثهامبتون، بيرنلي مع فولهام، كريستال بالاس مع فولهام، كارديف سيتي مع هدرسفيلد تاون، تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد.