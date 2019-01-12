رياضة | مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ النادي الأهلي مشواره الإفريقي بدور المجموعات يوم غد السبت، ضد منافسه نادي فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأحمر للمنافسة على اللقب الإفريقي التاسع له في تاريخ البطولة، والغائب عن النادي الأهلاوي منذ 6 سنوات، حيث احتضن الفريق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا ل8 مرات في تاريخه.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 4 عوامل تمنح الأهلي أفضلية الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا.

1- خسارة نهائيين متتاليين

فشل النادي الأهلي في الحصول على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، رغم وصوله إلى نهائي البطولة، ولكنه خسر في المرتين وكانت المرة الأولى أمام نادي الوداد البيضاوي في 2016، والمرة الثانية أمام الترجي التونسي في 2017، ويعد هذا حافز أمام لاعبي الأهلي لتحقيق اللقب.

2- الصفقات الجديدة

نجح النادي الأهلي في التعاقد مع أكثر من صفقة في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق، للحصول على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، وجلب لاعبين مميزين أمثال "جيرالدو - رمضان صبحي - حسين الشحات".

3- عودة المصابين

تعرض لاعبو النادي الأهلي للكثير من الإصابات في الفترة الأخيرة، لكنه عاد بعض اللاعبين حتى الآن امثال "جونيور اجايي - علي معلول - رامي ربيعة"، وغاب هؤلاء اللاعبين عن الأهلي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي الأخير أمام الترجي التونسي.

4- الإدارة تساعد الجمهور من أجل الحضور

سعت إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة على مساعدة جماهير النادي الأهلي، لحضور مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث جعلت ثمن التذكرة 5 جنيهات فقط، وتواصلت مع الجماهير عبر الإعلام والسوشيال ميديا، لتسهيل الحضور الجماهيري وتدعيم النادي الأهلي في البطولة الإفريقية.