اونلاين | مشاهدة مباراة الإفريقي وشباب قسطنطين (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الإفريقي وشباب قسطنطين (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الجمهور التونسي والجزائري مباراة مهمة تجمع النادي الإفريقي التونسي مع نظيره شباب قسنطينة الجزائري، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على الملعب الأولمبي بسوسة.

موعد مباراة الإفريقي التونسي وشباب قسنطينة

على المتابعين في الوطن العربي والراغبين في مشاهدة لقاء النادي الإفريقي التونسي وشباب قسنطينة سيكون هذا اللقاء مذاعا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 بتعليق المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، ومع وجود استوديو تحليلي مميزة يضم نخبة من كبار اللاعبين السابقين في كرة القدم العربية.

وسيتم نقل مواجهة النادي الإفريقي مع نظيره الجزائري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، وهو نفس الموعد الذي تنطلق فيه المباراة بتوقيت كل من فلسطين والأردن وسوريا، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، حيث تحمل مباراة الإفريقي التونسي ضد قسنطينة أهمية كبرى للمصريين كونها المباراة الافتتاحية في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الإسماعيلي المصري ومازيمبي الكونغولي.

وسيلعب فريق الإسماعيلي مباراة مرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي في نفس المجموعة، ولكنها لن تقام في نفس مباراة الإفريقي وقسنطينة الجزائري ويلتقي الدراويش مع العملاق الكونغولي على ملعب الأخير يوم السبت.

وسيدير لقاء النادي الإفريقي التونسي مع شباب قسنطينة الجزائري، طاقم تحكيم جابوني بقيادة الحكم المميز إيريك أطوجو كاستان.