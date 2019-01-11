شكرا لقرائتكم الأفريقى يواجه شباب قسطنطينية تحت أنظار الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الافريقي التونسي مع شباب قسنطينة الجزائري في التاسعة مساء بالملعب الأولمبي بمدينة "سوسة" التونسية ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا ناديا الافريقي وشباب قسنطينة في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً ناديا الإسماعيلي ومازيمبي.

وتقرر أن تقام مباراة الافريقي وشباب قسنطينة بالملعب الأولمبي بمدينة "سوسة" معقل نادي النجم الساحلي بسبب إغلاق ملعب "رادس" الذي يخضع لأعمال الصيانة من 17 ديسمبر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه السلطات الأمنية التونسية على حضور 14 ألف مشجع للمباراة بواقع 12 ألف لنادي الافريقي و2000 لنادي شباب قسنطينة.

ويسعى الافريقي لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في ضربة البداية، ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام غريمه التقليدي الترجي بنتيجة 1 – 2، ضمن منافسات الدوري التونسي.

ومن المنتظر أن يخوض شهاب الليلي المدير الفني لنادي الافريقي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، عاطف الدخيلي في حراسة المرمى – بلال العيفة – فخر الدين الجزيري – علي العابدي – حمزة العقربي – رودريج كوسي – احمد خليل – اسامة الدراجي – ياسين الشماخي – زكريا العبيدي – زهير الذوادي.

أما شباب قسنطينة بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الجزائري فيستهدف الخروج من مباراة اليوم بنتيجة ايجابية قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الثانية.

ويحتل شباب قسنطينة حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 22 نقطة بواقع 5 انتصارات و 7 تعادلات و 4 هزائم و بفارق 11 نقطة عن إتحاد العاصمة صاحب الصدارة.

وتأهل فريق شباب قسنطينة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والاياب على فيبرس الأوغندي ضمن منافسات دور الـ 32 بثلاثية نظيف.