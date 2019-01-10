اونلاين | كورة Barcelona HD يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي مباشر

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ننشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر كورة لايف اون لاين بكأس ملك إسبانيا، يواجه برشلونة نظيره ليفانتي مساء اليوم على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، ويهدف فريق برشلونة من هذه المواجهة إلى مواصلة مشواره الجيد في هذه المرحلة من الموسم سواء على صعيد البطولات المحلية أو الخارجية قبيل إنطلاق مباراة برشلونة مباشر يلا شوت.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر يوتيوب أهم مباريات اليوم، ويلعب برشلونة مباراة إياب دور الـ 16 ضد ليفانتي اليوم،وهو في أفضل حالاته، ويستمر النادي الكتالوني في تقديم العروض والنتائج الإيجابية، خاصة الفوز الأخير الذي حققه على حساب خيتافي في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 وبفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الذي يملك 35 نقطة.