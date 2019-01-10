اونلاين | كورة Barcelona HD يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي مباشر

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ننشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر كورة لايف اون لاين بكأس ملك إسبانيا، يواجه برشلونة نظيره ليفانتي مساء اليوم على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، ويهدف فريق برشلونة من هذه المواجهة إلى مواصلة مشواره الجيد في هذه المرحلة من الموسم سواء على صعيد البطولات المحلية أو الخارجية قبيل إنطلاق مباراة برشلونة مباشر يلا شوت.
يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر يوتيوب أهم مباريات اليوم، ويلعب برشلونة مباراة إياب دور الـ 16 ضد ليفانتي اليوم،وهو في أفضل حالاته، ويستمر النادي الكتالوني في تقديم العروض والنتائج الإيجابية، خاصة الفوز الأخير الذي حققه على حساب خيتافي في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 وبفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الذي يملك 35 نقطة.
قبل انطلاق مباراة برشلونة مباشر كورة اون لاين، يواصل النادي الكتالوني سطوته على الدوري، ويسعى إلى الإستمرار بنتائجه الرائعة وتحقيق الفوز على ليفانتي في لقاء الإياب، حتى تسهل عليه المهمة في مباراة العودة التي ستقام على ملعب كامب نو، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الملك.
رابط مباراة برشلونة اليوم كورة لايف ومن المقرر أن يخوض برشلونة بث مباشر مباراة اليوم ضد ليفانتي، بالبدلاء، حيث قرر المدرب إرنستو فالفيردي إراحة عدد من اللاعبين على المهمين، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لويس سواريز، بيكيه، راكيتيتش، وألبا، ووصل برشلونة إلى هذا الدور من كأس الملك، بعدما فاز على كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بخماسية مقابل هدف، بينما صعد ليفانتي لنفس الدور بعد فوزه على لوجو بثلاثية مقابل هدف في مجموع المباراتين.
تنطلق مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم في كأس الملك، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت السعودية، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وسيتم نقل برشلونة ضد ليفانتي أون لاين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت بالتحديد بي إن HD3 ، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، سوف نضع لكم بث حصري لمباراة برشلونة كورة لايف اون لاين بدون تقطيع، في تغطية مستمرة لأحداث مباريات البطولة الإسبانية.
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