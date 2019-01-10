اونلاين | البث المباشر لمباراة سوريا - الاردن.. مشاهدة مباراة Syria كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | كول كورة

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على استاد خليفة بن زايد يلتقي منتخبي سوريا والأردن ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019 ,والتي تقام في الإمارات يوم الخميس 10 كانون الثاني .

البث المباشر لمباراة سوريا - الاردن.. مشاهدة مباراة Syria

ويلتقي منتخبنا الوطني نظيره منتخب الأردن في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت سوريا ومصر والرابعة والنصف بتوقيت السعودية .

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وعن القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن ، من المتوقع نقل ” قناة سوريا بلدنا – syr baladna tv ” لمباراة منتخبنا الوطني.

وإليكم تردد قناة سوريا بلدنا على قمر النايل سات : 10810- 5/6أفقي-H27500.

وأجرى منتخبنا الوطني مراناً خفيفاً في الملعب التدريبي لاستاد زايد بمدينة العين والتي وصل إليها مساء الأمس.

وكانت إدارة المنتخب قد أصدرت بياناً حول إصابة اللاعب أسامة أومري أشارت فيه إلى أن تقرير الكادر الطبي للمنتخب .

وأكد الكادر الطبي تعرض الأومري لإصابة قطع رباط متصالب أمامي في الركبة اليمنى نتيجة تلقيه لضربة من الخلف.

وتعادل منتخبنا الوطني سلباً في مباراته الأولى مع نظيره الفلسطيني في افتتاح مبارياته ضمن بطولة كأس آسيا.

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية والتي تضم كل من منتخبات: أستراليا، والأردن، وفلسطين.

ولمشاهدة البث المباشر لمباراة سوريا والأردن يوم الخميس القادم نضع الروابط قبل بداية المباراة..