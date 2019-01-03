اونلاين | قناة مفتوحة تعلن عن أذاعة مباراة ليفربول ومانشسترعلي هذة التردد .. البث المباشر مباراة ليفربول اليوم قبل الأنطلاقة الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تعلن عن أذاعة مباراة ليفربول ومانشسترعلي هذة التردد .. البث المباشر مباراة ليفربول اليوم قبل الأنطلاقة الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مباشرة في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث تترقب الجماهير في كل مكان موعد مباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي في واحدة من أقوي مباريات هذا الأسبوع، حيث يطمح الريدز لمواصلة تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسه نادي توتنهام.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربولالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تعد مباريات نادي ليفربول محط اهتمام ومتابعة الكثير من الجماهير العربي في كل مكان، حيث يشارك الفرعون المصري محمد صلاح ضمن صفوف نادي ليفربول، كما يقدم اللاعب مستوي رائع مع الفريق منذ إنضمامه، وينافس حالياً على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

وستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم منقولة حصرياً في الشرق الأوسط عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت، حيث ستكون قناة بي أن سبورت HD2 من أهم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم بتعليق الكابتن رؤوف خليف، بالإضافة لاستوديو تحليلي خاص بالمباراة يبدأ قبل نصف ساعة من بداية اللقاء.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس الموافق 3-1-2019 في إطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الاتحاد معقل فريق السيتي ووسط جماهيره.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تبحث الكثير من الجماهير عن القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، حيث ستكون المباراة من أكثر ما يبحث عنه جميع عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان، ونرصد لكم أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي حتى يتمكن الجميع من متابعة أحداث اللقاء.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول مجاناً

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي

Idman TV Azerbaijan 11175 H 27500 AzerSpace 46°E

IRIB Varesh HD Iran 11555 V 30000 Intelsat 62°E

Varzish Sport HD Tajikistan 11785 H 27500 Yahsat 52°E

KTRK Sport Kyrgyzstan 11096 H 23623 Eutelsat 70°E

كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة من خلال رابط البث الذي سيتم وضعه بالمقال قبل بداية أحداث المباراة بقليل.