اونلاين | Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر ماتش صلاح اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

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ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول يوم الخميس القادم 3 يناير 2019، الموافق 27 ربيع الآخر 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار كبير على حساب أرسنال بخماسية مقابل هدف، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 وبفارق تسع نقط كاملة عن توتنهام صاحب المركز الثاني حاليًا الذي تلقى خسارة أمام قاسية أمام وولفرهامبتون في نفس الجولة، فحتى الآن حقق الريدز 17 انتصار، وتعادل في ثلاث مباريات، ولم يتلق أي هزيمة في البريميرليج.

حقق الأزرق السماوي فوزًا مهمًا على حساب ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، ويأتي هذا الانتصار بعد خسارتين متتاليتين في الدوري للسيتيزنس في الجولتين السابقتين على يد كريستال بالاس وليستر سيتي، وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 47 وقلل الفارق بينه وبين ليفربول إلى 7 نقاط فقط واحتفظ بالوصافة.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم: يبدأ ليفربول المباراة بتشكيلته المعتادة التي يعتمد فيها كلوب على مثلث الرعب الهجومي وأهم لاعبيه محمد صلاح, وتأتي تشكيلة الريدز كالآتي: يحرس عرين ليفربول الحارس البرازيلي الرائع أليسون في بيكير ويأتي أمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار ناثانيل كلاين ، العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، آندرو روبرتسون ويتمثل خط وسط الريدز في الثلاثي الرائع نابي كيتا ، جورجينيو فينالدوم ، جيمس ميلنر العائد بقوة بعد إصابة وفي الهجوم مثلث الرعب وأحد أفضل خطوط الهجوم في العالم محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني. بينما يدخل فريق مانشستر سيتي هذة المباراة بتشكيل مكون من:- حارس المرمى: ايديرسون خط الدفاع: دانيلو - أيمريك لابورت - فينسينت كومباني - كايل والكر خط الوسط: دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا الهجوم: ليوري ساني - جابرييل خسيوس - رحيم سترلينج موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . معلومات تهمك عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها:- البطولة التي تلعب بها المباراة:- الدوري الإنجليزي الممتاز (الاسبوع الحادي العشرون) القناة الأساسية الناقلة للمباراة:- Bein Sport HD 2 ملعب المباراة:- الاتحاد معقل مانشستر سيتي المعلق:- رؤوف خليف يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي kora star | yalla shoot مباريات اليوم السبت 3-1-2019| بث مباشر beIN sports HD2 مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كول كورة |رابط الأسطورة الجديد كورة لايف بدون تقطيع، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وسنقوم بعرض البث المباشر فور بدأ المباراة.

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