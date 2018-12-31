شكرا لقرائتكم خبر عن "طيارة" أسوان معروض على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو نادى الزمالك، عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع مصطفى سلام ظهير أيمن فريق أسوان الشهير بـ"طيارة" خلال الفترة المقبلة بعد ظهوره بمستوى جيد مع فريقه خلال مباريات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وعرض أحد الوكلاء مقاطع فيديو لظهير أيمن أسوان على مسئولو نادى الزمالك للوقوف على مستواه وتحديد إمكانية ضمه فى الفترة المقبلة خاصة بعدما لفت أنظار بعض أندية الدورى الممتاز لظهوره بمستوى جيد ودخوله بؤرة اهتمام العديد من الأندية التى تنقب عن المواهب المميزة بدورى القسم الثانى مثل مصر المقاصة والإسماعيلى .

وبعد علم طيارة البالغ من العمر 22 عامًا عرضه على مسئولي الزمالك قرر التأنى فى تحديد وجهته المقبلة انتظار لقرار النادى الأبيض بخصوص إمكانية ضمه قبل حسم مصيره فى الميركاتو الشتوى المقبل .