وزارة الرياضة تنظم يوما رياضيا لأطفال مستشفى 57357

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نظمت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاثنين بالمركز الأوليمبي بالمعادي يوما رياضيا لأطفال مرضي السرطان بمستشفى 75357 تحت شعار الرياضة طريقنا للشفاء بمشاركة 200 طفل وشمل اليوم الرياضي فقرات فنية وترفيهية ورياضية مختلفة.
يأتي هذا في إطار البرامج التي تنفذها وزارة الشبابوالرياضة برئاسة د.أشرف صبحي والتي تهدف إلي تحقيق تنمية مستدامة لجميع فئات المجتمع.
حيث أكد اللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية أن تنظيم تلك المبادرات ضمن أهداف الوزارة في
حضر اليوم الرياضي عادل عبد العليم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للرياضة للجميع وسونيا دنيا مدير عام برامج القاعدة الشعبية وأحمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة.
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