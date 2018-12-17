شكرا لقرائتكم رونالدو: الفوز في قمة «معقدة» كان مستحقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تورينو (إيطاليا) - رويترز | منذ 15 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 00:24

اعترف كريستيانو رونالدو بمعاناة يوفنتوس في قمة تورينو أمام جاره، لكنه يعتقد أن الفوز 1-صفر كان مستحقاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وسجل رونالدو الهدف من ركلة جزاء في شباك تورينو ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة.



وهذا الهدف رفع رصيد يوفنتوس إلى خمسة آلاف هدف في دوري الدرجة الأولى، وأصبح رصيده 46 من أصل 48 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وقال رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد: «كانت مباراة معقدة وكنا نلعب على ملعب صعب وأمام منافس صعب»، وأضاف المهاجم البرتغالي المنتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي: «أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع وحققنا فوزاً مستحقاً»، وبدأ رونالدو اللقاء بشكل متوسط وأطاح بركلة حرة بعيداً عن المرمى، لكنه أطلق بعدها تسديدة نحو المرمى ودخل في أجواء اللقاء.

وخاض يوفنتوس المواجهة بعد انتهاء سلسلة دامت سنة لم يخسر فيها خارج أرضه، وذلك بعد سقوطه أمام يونغ بويز السويسري 1-2 في دوري أبطال أوروبا، لكن الخسارة كانت معنوية فقط، لأن يوفنتوس تأهل متصدراً مجموعته، في ظل سقوط مانشستر يونايتد الإنكليزي أمام فالنسيا الإسباني، واستهل يوفنتوس مواجهة «دربي ديلا مولي» وهو لم يخسرها منذ نيسان (أبريل) 2015، لكن تورينو سادس الترتيب حقق بداية مقبولة ولم يخسر سوى 3 مرات هذا الموسم.