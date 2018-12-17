شكرا لقرائتكم إنجاز تاريخي لليبرون جيمس وبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس أنجليس - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 00:29

كان لوس أنجليس ليكرز على موعد مع إنجاز لم يتحقق سوى مرة واحدة في تاريخه العريق، فيما توقف مسلسل الانتصارات المتتالية لبوسطن سلتيكس على يد ديترويت بيستونز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



على ملعب «سبيكتروم سنتر»، الذي احتشد فيه أكبر عدد متفرجين في تاريخه بعدما وصل إلى 19,561 مشجعاً، استعاد ليكرز توازنه بالفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 128-100، وذلك بفضل «تريبل دابل» لكل من المخضرم ليبرون جيمس والشاب لونزو بول.

وأكد جيمس أن هورنتس الذي يملكه أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردن، من ضحاياه المفضلة بتسجيله 24 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة، مقابل 16 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة لبول الذي يخوض موسمه الثاني في دوري المحترفين، ما سمح لليكرز بتعويض خسارته مباراته السابقة أمام هيوستن روكتس ورفع رصيده إلى 18 انتصاراً في 29 مباراة حتى الآن.

وهذه المرة الأولى التي يحقق فيها لاعبان من نفس الفريق «تريبل دابل» منذ 2007، عندما حقق ذلك جايسون كيد وفينس كارتر مع نيوجيرزي نتس، كما إنها المرة الثانية فقط في تاريخ ليكرز التي يحقق فيها لاعبان هذا الإنجاز في مباراة واحدة منذ 1982 مع ماجيك جونسون وكريم عبد الجبار.

واعتبر جيمس الذي خرج منتصراً أمام هورنتس للمرة السابعة والعشرين أنه «شعور رائع أن تمرر الكرة لزميلك وتراه يسدد في السلة».