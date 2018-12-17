أبطال أوروبا.. ليفربول في “مواجهة الموت” وريال مدريد “محظوظ”

أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي أجريت الاثنين في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية، ستحمل الكثير من الإثارة.

وسيواجه شالكه الألماني مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني بيوفنتوس الإيطالي.

وسيقابل مانشستر يونايتد الإنجليزي باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما سيلعب توتنهام الإنجليزي ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيلاقي أولمبيك ليون الفرنسي برشلونة الإسباني، فيما سيواجه روما الإيطالي بورتو البرتغالي.

وسيلتقي أياكس الهولندي بريال مدريد الإسباني، على أن يلعب بايرن ميونيخ الألماني ضد ليفربول.

وكان من المنتظر أن تسفر القرعة عن لقاءات قوية، بالنظر إلى تأهل قوى كبرى إلى الدور ثمن النهائي، خصوصا من إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

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