لاسارتي: جاهز لتحقيق طموحات جماهير الأهلي والمنافسة على كل البطولات

قال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق للأهلي، إنه جاهز لتحقيق طموحات جماهير الفريق بالمنافسة على البطولات، موضحاً أنه يعلم جيداً حجم المسئولية الملقاة عليه بعدما تولى تدريب فريق بحجم ومكانة الأهلي، مؤكدا أنه يتطلع لتحقيق النجاح في أول تجربة يعمل فيها في إفريقيا.

وأضاف لاسارتي في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام داخل مقر النادي بالجزيرة أن التجربة الأولى دائماً ما تكون لها أهداف وطموحات كبيرة.

وأوضح لاسارتي أنه لن يترك الفرصة بسهولة وسيعمل على تحقيق طموحاته بعدما بدأ تجربة جديدة في القارة الإفريقية.

ورداً على سؤال بشأن الصعود لكأس العالم للأندية بمناسبة مرور 12 سنة تقريباً على فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية، قال لاسارتي: «لا أود الحديث كثيراً عن الوعود، ولكني أعد بالعمل والاجتهاد والتركيز مع الأهلي؛ من أجل أسعاد الجماهير دائمًا».

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