لاسارتي يتحدث عن إصابات لاعبي الأهلي وكيفية مواجهتها

قال مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه على علم بالإصابات الحالية في صفوف الفريق، وأنه سيعمل على وضع الخطة المناسبة لتفادي هذا الأمر مستقبلا؛ سواء من خلال الإعداد المميز لبعض اللاعبين، أو اختيار طريقة معينة لتفادي هذا الأمر.

وشدد لاسارتي على أنه كثيرا ما تعامل مع فرق ذات جماهيرية، وأنه قاد من قبل فريق أهلي مونتيفيديو، ويحمل نفس اسم الأهلي، وحقق معه بطولات، وأنه سبق ولعب لهذا النادي من قبل.

وكان الأهلي قد عقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لتقديم مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول، والإعلان عن كافة تفاصيل التعاقد، في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

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