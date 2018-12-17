رياضة | كيف وصف "كاف" تعاقد الأهلي مع خليفة فلافيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف وصف "كاف" تعاقد الأهلي مع خليفة فلافيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن انتقال جيرالدو مهاجم أول أغسطس الأنجولي، إلى الأهلى لمدة 4 مواسم ونصف.

وقال "كاف":" أول أغسطس الأنجولي، توصل لاتفاق مع عملاق كرة القدم الإفريقية النادي الأهلى المصري، للاستغناء عن خدمات لاعبه جيرالدو، لصالح نادي القرن".

واستعرض موقع كاف مسيرة اللاعب مع ناديه الأنجولي، وبالأخص مشاركته مع فريقه في بطولة دورى أبطال إفريقيا الموسم الماضي وقيادته لخوض مباراة نصف النهائي.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع جيرالدو دا كوستا لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي لمدة ٤ مواسم ونصف.

وسافر المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي إلى أنجولا اليوم لإتمام التعاقد مع اللاعب الأنجولي.

وستتكلف صفقة انتقال جيرالدو إلى الأهلي مقابلا ماديا يقدر بمليون دولار.

وظهو جيرالدو الذي يلعب في مركز الجناح بمستوى مميز مع أول أغسطس في بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث قاد فريقه للدور نصف النهائي من البطولة.

وسيكون جيرالدو الصفقة الثالثة التي يتعاقد معها الأهلي لدعم الفريق الأحمر في يناير بعد محمد محمود لاعب وادي دجلة ومحمود وحيد من مصر المقاصة.