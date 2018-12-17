شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الصور محمد صلاح يحتفل بفوز ليفربول على مانشستر يونايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إنه لم يشارك فى تسجيل أى هدف، خلال مباراة فريقه أمام نادى مانشيستر يونايتد، إلا أن النجم محمد صلاح، احتفل بفوز فريقه ليفربول، على نادى مانشستر، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات الدورى الإنجليزى لكرة القدم.



محمد صلاح

وانتهت نتيجة اللقاء بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتربع ليفربول على قمة الدورى الإنجليزى برصيد 45 نقطة.



احتفال محمد صلاح

وشارك محمد صلاح، متابعيه ومحبيه عبر حسابه على "انستجرام" بصور فرحته وزملاءه بالفريق فى أثناء احتفالهم بتسجيل الأهداف فى مرمى حارس مانشستر ديفيد دي خيا.