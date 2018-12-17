شاهد.. برشلونة يسحق ليفانتي بخماسية في ليلة تألق ليونيل ميسي

كتب - عادل أبوالفضل

حقق برشلونة فوز عريض على ليفانتي بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

بدأت المباراة بهدوء بين الطرفين، وتمكن ليفانتي من الضغط على برشلونة خلال النصف ساعة الأولى، وأتيحت له عدة فرص خطيرة للتهديف، في ظل حذر برشلوني من لدغات ليفانتي.

وفي الدقيقة 35 تمكن ميسي من مراوغة الدفاع بشكل جيد، قبل ان يمرر الكرة بشكل رائع

إلى زميله لويس سواريز ليضع الكرة في المرمى بشكل مباشر معلناً عن الهدف الأول.

وقبل أن يتمكن ليفانتي من إستعادة توازنه، تمكن سيرجيو بوسكيتس من قطع الكرة في منتصف الملعب، ليمررها إلى ليونيل ميسي الذي انطلق بشكل رائع بعد تلقيه تمريرة بينية، لينفرد بمرمى ليفانتي محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني تسلم ليونيل ميسي تمريرة على

حدود منطقة الجزاء ليسددها في المرمى مباشرة، معلناً عن الهدف الثالث في الدقيقة 47.

وبالدقيقة 60 يحرز برشلونة الهدف الرابع بعد تمرير رائعة من سواريز إلى فيدال، الذي ردها بكرة عرضية أرضية ليقابلها ميسي في المرمى محرزاً هدفه الشخصي الثالث.

وفي الدقيقة 88 عاد ميسي لصناعة الأهداف ليمرر الكرة إلى المدافع جيرارد بيكيه في منطقة الجزاء، ليضعها الإسباني في المرمى مختتماً خماسية برشلونة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 34 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن ملاحقيه أتلتيكو مدريد واشبيلية، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 22 في المركز الثامن.

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