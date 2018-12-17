شاهد.. برشلونة يتقدم على ليفانتي بثنائية في الشوط الأول

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أنهى برشلونة الشوط الأول من مباراته أمام ليفانتي متقدمًا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.
بدأت المباراة بهدوء بين الطرفين، وظهر على فريق برشلونة الحذرمن لدغات ليفانتي، والذي أتيحت له عدة فرص للتهديف في مرمى الفريق الكتالوني، وضغط بشكل كبير على البرسا في النصف ساعة الأولى.
وفي الدقيقة 35 تمكن ميسي من مراوغة الدفاع بشكل جيد، ثم يمرر
وقبل أن يتمكن ليفانتي من إستعادة توازنه، تمكن سيرجيو بوسكيتس من قطع الكرة في منتصف الملعب، ليمررها إلى ليونيل ميسي الذي انطلق بشكل رائع بعد تلقيه تمريرة بينية، لينفرد بمرمى ليفانتي محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 43.
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