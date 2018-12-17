بعد انتهاء الجولة الـ 17 ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يغرد على القمة

كتبت: شرن طه
انتهت الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد، بمواصلة ليفربول تصدره ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما شهدت الجولة ذاتها توقف سلسلة اللاهزيمة للأرسنال بعد الهزيمة أمام ساوثهامبتون.
وكسر ساوثهامبتون سلسلة اللا هزيمة لفريق أرسنال بكل البطولات التي امتدت لـ21 مباراة منذ خسارته أمام تشيلسي في الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي.
ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة جاء بها فى المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي متفوقا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، يليه توتنهام فى المركز الثالث برصيد 39 نقطة.
وجاء...
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